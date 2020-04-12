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    • 12.04.2020 09:58
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    : 'de korkutan ! Büyük panik yarattı

    haberi... Merkez üssü 'ün Karlıova ilçesinde sabah saat 09.38 sıralarında 4,3 büyüklüğünde bir meydana geldi. Büyük paniğe neden olan deprem nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

    O ilimizde korkutan deprem! Büyük panik yarattı

    'ün Karlıova ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
    Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 09.38'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra, Bingöl kent merkezi ile Batman, Siirt ve Tunceli'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

    SON DEPREMLER

    Ayrıntılar geliyor...

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