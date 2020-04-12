Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Beytullah Melih İşık'ın ailesine taziyelerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru İşık'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Beytullah Melih İşık'ın ailesine taziyelerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru İşık'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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