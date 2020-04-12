SENARYO: 3 AY KISITLAMA

Harvard Üniversitesi bünyesindeki 'Edmond J. Safra Center for Ethics' (Edmond J. Safra Etik Merkezi) adlı araştırma kuruluşuna göre salgına karşı ilk etapta üç aylık kapsamlı kısıtlama, günde milyonlarca test ve dijital gözlem uygulaması gerekiyor. 8 Nisan'da hazırlanan rapora göre kapsamlı kısıtlamalar da en erken haziran sonuna kadar sürmeli. Bu süre zarfında milyonlarca kişi testten geçirilmeli, COVID-19'u atlatan ve bağışık olduğu kanıtlanan kişilerin karantinadan çıkmalarına pandemiye karşı yedek tıbbi birimlerde gönüllü olarak görev alma koşuluyla izin verilmeli. Kuruluş ayrıca üç aylık kapsamlı kısıtlama süresinin kapsamlı bir dijital gözlem teknik altyapısı oluşturulması için kullanılması gerektiğini de vurgulamış.