20 yaş altı son dakika sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Koronavirüs salgını karşısında alınacak tedbirler merak ediliyor. İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına kaç gün kaldı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sokağa çıkma yasağı gece 24.00 itibarıyla sona erecek
İçişleri Bakanlığı koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde 2 gündür uygulanan sokağa çıkma yasağının bu gece saat 24.00 itibarıyla sona ereceğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Sokağa çıkma yasağı uygulanan illerimizde bulunan 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamına yakını alınan karara evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum göstermişlerdir. Vatandaşlarımıza göstermiş olduğu bu duyarlı davranıştan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca 31 ilimizdeki söz konusu yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken, market, süpermarket, büfe vb. iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacaktır. Yasak bulunmayan yerlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayanlara aynı şekilde adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir. Bakanlığımızca bu konuda 31 ilin valilikleri ve kolluk birimlerine gerekli talimat verilmiştir.
Kovid 19 ile salgını ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile birlikte 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkışı, ülke genelinde 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir.
Vatandaşlarımızdan yaşadığımız pandemi süreci sona erene ve hayatın normal akışına dönünceye kadar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Kovid 19 salgınını en kısa sürede atlatmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Hep birlikte başaracağız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Korona virüsü için alınan tedbirler çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlardan sonra şimdi de 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirildi. Sosyal hareketliliği en aza indirmek için 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması sınırlandırıldı. Sokağa çıkma yasağına ilişkin kanunun ilgili maddesi gereğince sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 392 lira para cezası kesiliyor.
Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere ise, Türk Ceza Kanunu'nun bulaşıcı hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesine göre "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca işlem başlatılacak.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle 20 yaşın altındakilerin sokağa çıkması geçici olarak yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen ek genelgeye göre ise kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler ve tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan gençler, durumlarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri göstermek zorunda olacaklar.
20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Söz konusu durum, salgının seyrine göre değişiklik gösterecektir.
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