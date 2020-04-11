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    • Güncel
    • 11.04.2020 Gazete
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    Termal kamera zamanı

    İstanbul'un birçok bölgesinde termal kameralar dikkat çekti. Metrobüsler ve metrolarda vatandaşların ateşi termal kameralarla ölçüldü. Yüksek ateşi olanlar uyarıldı ve en yakın hastanelere yönlendirildi.

    Termal kamera zamanı
    İstanbul'un birçok bölgesinde termal kameralar dikkat çekti. Metrobüsler ve metrolarda vatandaşların ateşi termal kameralarla ölçüldü. Yüksek ateşi olanlar uyarıldı ve en yakın hastanelere yönlendirildi.



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