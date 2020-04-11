Termal kamera zamanı

İstanbul'un birçok bölgesinde termal kameralar dikkat çekti. Metrobüsler ve metrolarda vatandaşların ateşi termal kameralarla ölçüldü. Yüksek ateşi olanlar uyarıldı ve en yakın hastanelere yönlendirildi.
İstanbul'unbirçok bölgesinde termal kameralar dikkat çekti. Metrobüsler ve metrolarda vatandaşların ateşi termal kameralarla ölçüldü. Yüksek ateşi olanlar uyarıldı ve en yakın hastanelere yönlendirildi.
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