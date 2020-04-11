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    • 11.04.2020 12:46
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    Marmaray ve Başkentray hizmet verecek mi? Bakanlıktan son dakika açıklaması

    Ulaştırma ve : Yasak kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşlarımızın ev, iş yeri ve görev yerleri arasında ulaşımlarının sağlanması amacıyla ’da Marmaray, ’da Başkentray yarım saat sefer aralıklarıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca ve PTT Kargo da bu kapsamda hizmetlerine devam etmektedir.

    Marmaray ve Başkentray hizmet verecek mi?
    Ulaştırma ve , "İçişleri Bakanlığının 10 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma yasağı talimatları doğrultusunda, yasak kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşlarımızın ev, iş yeri ve görev yerleri arasında ulaşımlarının sağlanması amacıyla İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray yarım saat sefer aralıklarıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca PTT ve PTT Kargo da bu kapsamda hizmetlerine devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

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