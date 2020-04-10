ABD Başkanı Trump'ın 'havalar ısınınca koronavirüs yok olacak' diye ısrar etmesine karşın ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Beyaz Saray'a bu iddiayı çürüten bir rapor sundu.
ABD Ulusal Bilimler Akademisi Beyaz Saray'a yazdığı mektupta, havaların ısınmasıyla salgının yok olacağına dair düşüncelere inanılmaması gerektiği bildirildi.
Hastalığı ilişkin bulgularda, salgının sosyal mesafe ve benzeri önlemlerle gerilediğinin görüldüğü ancak güneş ve nemin benzer bir etki yaratacağına dair ellerinde güçlü bir veri bulunmadığı ifade edildi.
CNN'in haberine göre Ulusal Bilimler Akademisi mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Koronavirüs'ün yüksek ortam sıcaklığı ve neme sahip ortamlarda daha az verimli iletim yapabileceğini gösteren birkaç kanıt var. Ancak bunu doğrudan havaların ısınmasıyla ilişkilendirme konusunda dikkatli olmalıyız. Bu azalma, yayılmanın önlenmesi için ülkelerin koyduğu önlemlere bağlı da olabilir, dikkatli olmalıyız."
Komitede görev almayan, Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde bulaşıcı bir hastalık uzmanı olan Dr. William Schaffner da mektuptaki ifadelere destek verdi ve "Hava şartlarının virüsün yayılımına bir miktar katkıda bulunmasını umabilmemize rağmen, buna güvenemeyiz. Yayılımı azaltmak için sosyal mesafe ve diğer önlemleri kullanmaya devam etmeliyiz" dedi.
Söz konusu rapor, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Başkanı ve Beyaz Saray koronavirüs mücadele ekibinde yer alan Dr. Anthony Fauci'ye de gönderildi. Fauci, "Yaz aylarının salgının yayılımını azaltacağını beklemek mantıksız değiş ancak buna güvenmek doğru olmaz" açıklamasında bulunmuştu.
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