CNN'in haberine göre Ulusal Bilimler Akademisi mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Koronavirüs'ün yüksek ortam sıcaklığı ve neme sahip ortamlarda daha az verimli iletim yapabileceğini gösteren birkaç kanıt var. Ancak bunu doğrudan havaların ısınmasıyla ilişkilendirme konusunda dikkatli olmalıyız. Bu azalma, yayılmanın önlenmesi için ülkelerin koyduğu önlemlere bağlı da olabilir, dikkatli olmalıyız."