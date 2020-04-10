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    • 10.04.2020 12:29
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan polis teşkilatına kutlama mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

    Bakan Albayrak'tan kutlama mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

    Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu zorlu dönemde dahi güvenliğimiz için görevinin başında olan, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıp ellerinden tutan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Vazifesi uğruna gazi olan ve şehit düşen tüm kahraman polislerimizi saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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