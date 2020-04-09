96 yaşındaki Kasım Akyüz Kovid-19'u yendi

Samsun'da 96 yaşındaki Kasım Akyüz, eşinin cenazesinde virüs kaptı. Hastaneye kaldırıldı. 11 günlük tedavinin ardından iyileşmeyi başardı. Evine yollandı.
40 YILDIR FRANSA'DA YAŞAYAN GURBETÇİDEN ANLAMLI MESAJ: TÜRKİYE ÇOK ŞANSLI
Eskişehir'de sağlığına kavuşan Halis Eyidemir: Paris'te 60 yaş üstünü hastaneye bile almıyorlar. Ülkemizin kıymetini bilelim.
İKİ EVLADINI KAYBEDEN AYŞEGÜL NİNE'DEN #EVDEKAL ÇAĞRISI: AÇ KALIN EVDE KALIN
Antalyalı Ayşegül Polat, 83 yaşına rağmen direndi. İyi leşti. "Aç durun ama evde kalın" dedi. 61 ve 57 yaşlarındaki iki oğlunu da Corona'dan yitirdiği belirlendi.
TÜRKİYE 1 CORONA 0
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs kabusu, dünyayı sardı. Öldüren virüs, yüzbinlerce insanı hayattan kopardı. İlk vakanın 10 Mart'ta görüldüğü ülkemizde vaka sayısı 34 bin 109'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 725'e çıktı. Yetkililer vakaların yayılmasını önlemek için vatandaşlara "Evde kalın" çağrısı yaptı. Türk halkı, kendisini ve sevdiklerini korumak için uyarıları dikkate aldı. Bazılarının virüsten korunmak için aldığı önlemler, şaşkınlık yarattı.
İSTANBUL'U DİNLİYORUM GÖZLERİM KAPALI
İstanbullu, maskesiz evden çıkmadı. Dün Taksim Meydanı'nda bir vatandaş, güneşli havanın tadını çıkardı. Yüzünde maskesiyle şekerleme yaptı.
İSTİKLAL CADDESİ
Vatandaşlar, sokakta ve toplu taşımalarda maske kuralına uyarken dün İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin en işlek meydanları boş kaldı...
YAPMA FERİŞTAH
Denizli'de yaşayan 17 yaşındaki Feriştah Y., 15 yaşındaki arkadaşı Sıla A. ile beraber dışarı çıktı. Polise yakalandı. Ailesine 3 bin 150 lira ceza yazılınca "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" savunması yaptı!
ELMA DERSEM ÇIK VİRÜS DERSEM ÇIKMA
SAMSUN Ayvacık'ta İlkay Gümüşsu (38), kuruyan gürgen ağacına yaptığı kovuğa girerek Corona'dan gizlendi! "Virüs sıkıysa beni burada bulsun" dedi.
ÖRNEK BAKKAL
KARS'IN Selim İlçesi'nde bakkal işleten Kerem Keklik, virüsten korunmak için hijyeni elden bırakmadı. Müşterilerin verdiği demir ve kağıt paraları sirke ve kolonyayla temizlemeye başladı.
1 GÜNLE KURTULDU
Kahramanmaraş'ta Mikail Altun polisin kimlik kontrolüne yakalandı. 1 Ocak 2000 doğumlu çıktı. Bir gün ile 392 liralık cezadan kurtulan Altun, "Çok şanslıyım" açıklamasını yaptı. Virüse karşı alınan önlemler kapsamında 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkması yasak...
SİZE DERS OLSUN
İstanbul Bostancı Sahili'nde Hakan A. ve Ömer K. isimli gençler, iki gün üst üste polise yakalandı. Uyarılara aldırmayan gençlere para cezası yazıldı. İkili, yasaktan haberlerinin olmadığını söyledi.
UYANIK VAR
Toplu taşıma araçlarında fazla yolcu taşınması yasaklandı. Bazı minibüs şoförleri ise uyanıklık yaptı! Dün İstanbul Maltepe'de bir minibüsten tam 19 yolcu çıktı. Şoför, "Yolcu arabanın önüne kendini atıyor. 'Beni alacaksın' diyor. Ne yapayım!" savunması yaptı. Şoförlerin WhatsApp hattı kurarak denetimden kaçtıkları ortaya çıktı.
80'LE YAKALANDI
SAMSUN Bafra'da polisin yaşını sorduğu bir vatandaş "Altmışı biraz geçtim" dedi. Yapılan incelemede 80 yaşında olduğu tespit edildi.
DEZENFEKTANA KELEPÇE
ADANA'DA belediyenin halk için kaldırımlara koyduğu dezenfektan kutuları çalındı. Çaresiz kalan yetkililer, kutuyu plastik kelepçe ile korumaya aldı.
BEŞ SİVİL ŞEHİT OLDU
Diyarbakır'ın Kulp İlçesi kırsalından dün kahreden bir haber geldi. Ormana odun toplamaya giden sivillerin aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etti. Beş vatandaşımız şehadete erdi.
KARANTİNA AÇIKLAMASI
İÇİŞLERİ Bakanlığı, virüs nedeniyle karantinaya alınan bölgeler hakkında bilgi verdi. 45 ilde 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde karantinanın sürdüğü belirtildi.
BİR HAFTADA 110 BİN TULUM
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar dün gündemi değerlendirdi. "Şu anda haftada 3.5-4 milyon cerrahi maske yapıyoruz. Ayrıca haftada 110 bin tulum da yapabilecek hale geldik. İlaç fabrikamızda da haftada 5 bin litre dezenfektan üretiyoruz" dedi.
222 GURBETÇİ VİRÜS KURBANI
AVRUPA'DA Corona'dan ölen Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye çıktı. Şimdiye kadar Fransa'da 74, Almanya'da 46, Hollanda'da 37, İngiltere'de 19, Belçika'da 18, ABD'de 10, İsveç'te 10, Avusturya'da 4, İsviçre'de 3, Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.
SIRTIMIZI DÖNMEDİK
İLETİŞİM Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, video konferans yöntemiyle "COVID- 19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği" toplantısına katıldı. "Türkiye, salgın döneminde vatandaşlarını korurken ihtiyaç sahibi ülkelere sırtını dönmedi" mesajı verdi.
1 MİLYON KOLONYA
65 yaş üstü ücretsiz kolonya ve maske dağıtımına pilot il seçilen İstanbul'da başlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "65 yaş üstünde olan 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık" ifadesini kullandı.
CAN KAYBIMIZ 812'YE ÇIKTI
SAĞLIK Bakanı Koca, dün 87 hastanın daha vefat ettiğini söyledi. Koca, "Toplam vaka sayısı ise 38 bin 226'ya yükseldi. Hastalarımızdan 264'ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım" dedi.
40 YILDIR FRANSA'DA YAŞAYAN GURBETÇİDEN ANLAMLI MESAJ: TÜRKİYE ÇOK ŞANSLI
Eskişehir'de sağlığına kavuşan Halis Eyidemir: Paris'te 60 yaş üstünü hastaneye bile almıyorlar. Ülkemizin kıymetini bilelim.
İKİ EVLADINI KAYBEDEN AYŞEGÜL NİNE'DEN #EVDEKAL ÇAĞRISI: AÇ KALIN EVDE KALIN
Antalyalı Ayşegül Polat, 83 yaşına rağmen direndi. İyi leşti. "Aç durun ama evde kalın" dedi. 61 ve 57 yaşlarındaki iki oğlunu da Corona'dan yitirdiği belirlendi.
TÜRKİYE 1 CORONA 0
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs kabusu, dünyayı sardı. Öldüren virüs, yüzbinlerce insanı hayattan kopardı. İlk vakanın 10 Mart'ta görüldüğü ülkemizde vaka sayısı 34 bin 109'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 725'e çıktı. Yetkililer vakaların yayılmasını önlemek için vatandaşlara "Evde kalın" çağrısı yaptı. Türk halkı, kendisini ve sevdiklerini korumak için uyarıları dikkate aldı. Bazılarının virüsten korunmak için aldığı önlemler, şaşkınlık yarattı.
İSTANBUL'U DİNLİYORUM GÖZLERİM KAPALI
İstanbullu, maskesiz evden çıkmadı. Dün Taksim Meydanı'nda bir vatandaş, güneşli havanın tadını çıkardı. Yüzünde maskesiyle şekerleme yaptı.
İSTİKLAL CADDESİ
Vatandaşlar, sokakta ve toplu taşımalarda maske kuralına uyarken dün İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin en işlek meydanları boş kaldı...
YAPMA FERİŞTAH
Denizli'de yaşayan 17 yaşındaki Feriştah Y., 15 yaşındaki arkadaşı Sıla A. ile beraber dışarı çıktı. Polise yakalandı. Ailesine 3 bin 150 lira ceza yazılınca "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" savunması yaptı!
ELMA DERSEM ÇIK VİRÜS DERSEM ÇIKMA
SAMSUN Ayvacık'ta İlkay Gümüşsu (38), kuruyan gürgen ağacına yaptığı kovuğa girerek Corona'dan gizlendi! "Virüs sıkıysa beni burada bulsun" dedi.
ÖRNEK BAKKAL
KARS'IN Selim İlçesi'nde bakkal işleten Kerem Keklik, virüsten korunmak için hijyeni elden bırakmadı. Müşterilerin verdiği demir ve kağıt paraları sirke ve kolonyayla temizlemeye başladı.
1 GÜNLE KURTULDU
Kahramanmaraş'ta Mikail Altun polisin kimlik kontrolüne yakalandı. 1 Ocak 2000 doğumlu çıktı. Bir gün ile 392 liralık cezadan kurtulan Altun, "Çok şanslıyım" açıklamasını yaptı. Virüse karşı alınan önlemler kapsamında 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkması yasak...
SİZE DERS OLSUN
İstanbul Bostancı Sahili'nde Hakan A. ve Ömer K. isimli gençler, iki gün üst üste polise yakalandı. Uyarılara aldırmayan gençlere para cezası yazıldı. İkili, yasaktan haberlerinin olmadığını söyledi.
UYANIK VAR
Toplu taşıma araçlarında fazla yolcu taşınması yasaklandı. Bazı minibüs şoförleri ise uyanıklık yaptı! Dün İstanbul Maltepe'de bir minibüsten tam 19 yolcu çıktı. Şoför, "Yolcu arabanın önüne kendini atıyor. 'Beni alacaksın' diyor. Ne yapayım!" savunması yaptı. Şoförlerin WhatsApp hattı kurarak denetimden kaçtıkları ortaya çıktı.
80'LE YAKALANDI
SAMSUN Bafra'da polisin yaşını sorduğu bir vatandaş "Altmışı biraz geçtim" dedi. Yapılan incelemede 80 yaşında olduğu tespit edildi.
DEZENFEKTANA KELEPÇE
ADANA'DA belediyenin halk için kaldırımlara koyduğu dezenfektan kutuları çalındı. Çaresiz kalan yetkililer, kutuyu plastik kelepçe ile korumaya aldı.
BEŞ SİVİL ŞEHİT OLDU
Diyarbakır'ın Kulp İlçesi kırsalından dün kahreden bir haber geldi. Ormana odun toplamaya giden sivillerin aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etti. Beş vatandaşımız şehadete erdi.
KARANTİNA AÇIKLAMASI
İÇİŞLERİ Bakanlığı, virüs nedeniyle karantinaya alınan bölgeler hakkında bilgi verdi. 45 ilde 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde karantinanın sürdüğü belirtildi.
BİR HAFTADA 110 BİN TULUM
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar dün gündemi değerlendirdi. "Şu anda haftada 3.5-4 milyon cerrahi maske yapıyoruz. Ayrıca haftada 110 bin tulum da yapabilecek hale geldik. İlaç fabrikamızda da haftada 5 bin litre dezenfektan üretiyoruz" dedi.
222 GURBETÇİ VİRÜS KURBANI
AVRUPA'DA Corona'dan ölen Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye çıktı. Şimdiye kadar Fransa'da 74, Almanya'da 46, Hollanda'da 37, İngiltere'de 19, Belçika'da 18, ABD'de 10, İsveç'te 10, Avusturya'da 4, İsviçre'de 3, Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.
SIRTIMIZI DÖNMEDİK
İLETİŞİM Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, video konferans yöntemiyle "COVID- 19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği" toplantısına katıldı. "Türkiye, salgın döneminde vatandaşlarını korurken ihtiyaç sahibi ülkelere sırtını dönmedi" mesajı verdi.
1 MİLYON KOLONYA
65 yaş üstü ücretsiz kolonya ve maske dağıtımına pilot il seçilen İstanbul'da başlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "65 yaş üstünde olan 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık" ifadesini kullandı.
CAN KAYBIMIZ 812'YE ÇIKTI
SAĞLIK Bakanı Koca, dün 87 hastanın daha vefat ettiğini söyledi. Koca, "Toplam vaka sayısı ise 38 bin 226'ya yükseldi. Hastalarımızdan 264'ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım" dedi.
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