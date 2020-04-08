Türkiye, corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya yardım eli uzatmıştı.



Şimdi de Türkiye beş ülkeye daha yardım kararı aldı.

Ankara Etimesgut Askeri Havalimanında hazırlanan askeri kargo uçağı ile Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova'ya yardım malzemesi gönderiyor.

SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı yardım hakkında yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatıyla tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri TSK'ya ait uçak ile Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ulaştırılacak." ifadelerine yer verdi.