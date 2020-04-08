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    • 08.04.2020 10:02
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    Son dakika: 'den, , Karadağ, , Bosna-Hersek ve ’ya koronavirüs yardımı!

    , koronavirüsle mücadele kapsamında hazırlanan askeri kargo uçağı ile , Karadağ, , Bosna-Hersek ve 'ya yardım malzemesi gönderiyor. yardım hakkında yaptığı açıklamada, "’ın talimatıyla tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri ’ya ait uçak ile Sırbistan, , Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’ya ulaştırılacak." denildi.

    Türkiye'den Balkan ülkelerine koronavirüs yardımı!

    , corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ve 'ya yardım eli uzatmıştı.

    Şimdi de Türkiye beş ülkeye daha yardım kararı aldı.

    hazırlanan askeri kargo uçağı ile , Karadağ, , Bosna-Hersek ve 'ya yardım malzemesi gönderiyor.

    SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
    yardım hakkında yaptığı açıklamada, "'ın talimatıyla tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri 'ya ait uçak ile Sırbistan, , Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ulaştırılacak." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'den, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova’ya koronavirüs yardımı!
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