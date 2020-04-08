Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.04.2020 17:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.04.2020 17:09
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı ile görüştü

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri