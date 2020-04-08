AVM, kafeler, Starbucks ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle salgının önlenmesi adına AVM, kafeler ve Starbucks gibi kahve dükkanları kapatılmıştı. Yaklaşık 3 haftadır kapalı olan AVM ve kafelerin ne zaman açılacağı arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. AVM kafe Starbucks açılış tarihleri merak ediliyor.
AVM KAFELER STARBUCKS NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı tarafından henüz yeni bir genelge yayımlandı. Dolayısıyla AVM ve kafelerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Yeni bir genelge yayımlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
AVM VE KAFELER AÇILACAK MI?
Türkiye'de Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği bu günlerde Alışveriş Merkezi, kafe, kıraathane, spor salonları gibi toplu etkileşimin fazla olduğu iş yerlerinin Nisan ayı sonuna kadar açılması beklenmiyor. Geçici olarak faaliyetleri durdurulan mekanların ne zaman açılacağı henüz hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
SPOR SALONLARI NEDEN KAPATILDI?
Aşırı derece ter ve rutubet barındıran spor salonlarının koronavirüs yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor. İskoç asıllı doktor Norman Swan, spor salonları ile ilgili yaptığı açıklamada spor salonlarına giden kişilerin uzun süre ellerinde tuttukları ağırlıkların virüs barında ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Spor salonlarında sosyal mesafe kuralı uygulanmasının zor olduğu ve ter, rutubet gibi virüsün yayılma hızını etkileyen faktörlerin spor salonlarında bulunması nedeniyle bu mekanların faaliyetleri Dünyada ve Türkiye'de durduruldu.