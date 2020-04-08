SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün 76 hastanın daha vefat ettiğini, vaka sayısının ise 34 bin 109'a yükseldiğini belirtti. Türkiye ile İstanbul, Ankara ve İzmir'in virüs yoğunluğu haritalarını paylaşan Koca, "Dünyada sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerdeniz, hatta nüfusa göre Avrupa ülkelerinden en az 2 kat solunum cihazı olan bir ülkeyiz. Şehir hastanelerimizin her odasını yoğun bakım yatağı olarak kullanabilir durumdayız. Dünyada hiçbir ülkenin bu kadar zenginliği yok" dedi.
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
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