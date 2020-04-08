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    • 08.04.2020 Gazete
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    İşte 'nin salgın haritası

    SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün 76 hastanın daha vefat ettiğini, vaka sayısının ise 34 bin 109'a yükseldiğini belirtti. ile , ve 'in virüs yoğunluğu haritalarını paylaşan Koca, "Dünyada sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerdeniz, hatta nüfusa göre Avrupa ülkelerinden en az 2 kat solunum cihazı olan bir ülkeyiz. Şehir hastanelerimizin her odasını yoğun bakım yatağı olarak kullanabilir durumdayız. Dünyada hiçbir ülkenin bu kadar zenginliği yok" dedi.

    İşte salgın haritası
    SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün 76 hastanın daha vefat ettiğini, vaka sayısının ise 34 bin 109'a yükseldiğini belirtti. ile , ve 'in virüs yoğunluğu haritalarını paylaşan Koca, "Dünyada sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerdeniz, hatta nüfusa göre Avrupa ülkelerinden en az 2 kat solunum cihazı olan bir ülkeyiz. Şehir hastanelerimizin her odasını yoğun bakım yatağı olarak kullanabilir durumdayız. Dünyada hiçbir ülkenin bu kadar zenginliği yok" dedi.




    İSTANBUL



    ANKARA



    İZMİR

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