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    • 07.04.2020 11:11
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    Son dakika: Yurtlarda kaç kişi karantinada? Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı

    Son dakika haberleri... , Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 57 ildeki 84 yurtta 18 bin 156 kişinin karantina sürecinin devam ettiğini açıkladı.

    Yurtlarda kaç kişi karantinada?

    Son dakika haberleri... , Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 57 ildeki 84 yurtta 18 bin 156 kişinin karantina sürecinin devam ettiğini açıkladı.

    Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda Kovid-19 mücadelesinde bugüne kadar 27 bin 595 kişinin misafir edildiğini kaydetti.

    Ayrıntılar geliyor...

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