Son dakika: Yurtlarda kaç kişi karantinada? Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı

Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 57 ildeki 84 yurtta 18 bin 156 kişinin karantina sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda Kovid-19 mücadelesinde bugüne kadar 27 bin 595 kişinin misafir edildiğini kaydetti.

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