Vatandaşlarımızın her gün yenilerini eklediğimiz tedbir ve önlemlerimize uymasıyla inşallah bu süreci selametle atlatacağız. Sosyal mesafe ve kişisel izolasyonun virüse karşı en önemli silahımız olduğunu unutmayalım. pic.twitter.com/c8wQu4GEPf