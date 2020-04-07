Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Altun, "Vatandaşlarımızın her gün yenilerini eklediğimiz tedbir ve önlemlerimize uymasıyla inşallah bu süreci selametle atlatacağız. Sosyal mesafe ve kişisel izolasyonun virüse karşı en önemli silahımız olduğunu unutmayalım" ifadelerini kullandı.
İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
Altun, "Vatandaşlarımızın her gün yenilerini eklediğimiz tedbir ve önlemlerimize uymasıyla inşallah bu süreci selametle atlatacağız. Sosyal mesafe ve kişisel izolasyonun virüse karşı en önemli silahımız olduğunu unutmayalım" ifadelerini kullandı.
İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
Vatandaşlarımızın her gün yenilerini eklediğimiz tedbir ve önlemlerimize uymasıyla inşallah bu süreci selametle atlatacağız. Sosyal mesafe ve kişisel izolasyonun virüse karşı en önemli silahımız olduğunu unutmayalım. pic.twitter.com/c8wQu4GEPf— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 7, 2020
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