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    • 07.04.2020 23:21
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    İletişim Başkanı 'dan 'le mücadele' açıklaması: Bu süreci selametle atlatacağız

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , sosyal medya hesabı Twitter'dan le mücadele ile ilgili bir paylaşım yaptı. Altun paylaşımında,"Vatandaşlarımızın her gün yenilerini eklediğimiz tedbir ve önlemlerimize uymasıyla inşallah bu süreci selametle atlatacağız" ifadelerine yer verdi.

    Altun'dan 'koronavirüsle mücadele' açıklaması
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Twitter hesabından (Kovid-19) salgınıyla mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Altun, "Vatandaşlarımızın her gün yenilerini eklediğimiz tedbir ve önlemlerimize uymasıyla inşallah bu süreci selametle atlatacağız. Sosyal mesafe ve kişisel izolasyonun virüse karşı en önemli silahımız olduğunu unutmayalım" ifadelerini kullandı.



    İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;

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