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Son dakika: MSB'den alımına ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberleri... : Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İkinci seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcının 15 gün öncesinden duyurulacaktır.

  • Güncel
  • 06.04.2020 17:01
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 17:10
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Sözleşmeli er alımı hakkında flaş açıklama

ndan yapılan açıklamada, "2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İkinci seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcının 15 gün öncesinden duyurulacaktır" denildi.

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