Prof. Dr. Tayfun Uzbay, Coronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılan sıtma ilaçlarının tedavi süresini kısaltarak, hastaların toparlanmasına ve iyileşmesine yardım ettiği, ancak hiçbirinin koruyucu olarak kullanımının söz konusu olmadığını belirtti.

Uzbay, şunları kaydetti: "Bu dönemde, tek başına veya başka antiviral ilaçlarla birlikte kullanılabilirler. Diğer ülkelerden gelen sonuçlara göre hastaların çoğu, bu ilaçlarla yapılan tedaviye cevap veriyor. Ancak ilaçlar virüsten korumuyor."