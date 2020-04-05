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ilaçları coronavirüse karşı koruyor mu? Uzman isim açıkladı

Prof. Dr. , Coronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılan ilaçlarının tedavi süresini kısaltarak, hastaların toparlanmasına ve iyileşmesine yardım ettiği, ancak hiçbirinin koruyucu olarak kullanımının söz konusu olmadığını belirtti.

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Sıtma ilaçları korumuyor

Prof. Dr. , Coronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılan ilaçlarının tedavi süresini kısaltarak, hastaların toparlanmasına ve iyileşmesine yardım ettiği, ancak hiçbirinin koruyucu olarak kullanımının söz konusu olmadığını belirtti.

Uzbay, şunları kaydetti: "Bu dönemde, tek başına veya başka antiviral ilaçlarla birlikte kullanılabilirler. Diğer ülkelerden gelen sonuçlara göre hastaların çoğu, bu ilaçlarla yapılan tedaviye cevap veriyor. Ancak ilaçlar virüsten korumuyor."

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