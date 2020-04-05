Futbolcu Ronaldo, kendisini adasında karantinaya aldı. Bursa'da Uluabat Gölü'ndeki 17 milyon TL'ye satışa çıkarılan adaya ilgi arttı. Sahibi Nedim Bulut şaşırdı: Telefonlara yetişemiyorum.
Coronavirüs, 1 milyondan fazla kişiye bulaştı. Milyarlarca insan eve kapandı. Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo da virüse karşı önlemini aldı. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Portekiz'deki Ilha De Fuzeta adasında kendisini ve ailesini karantinaya aldı. Bu olayın dünyada gündem olmasının ardından, Coronavirüs'ten korunmak amacıyla karantina altına girmek isteyenler, Bursa Karacabey'deki satılık adaya yoğun ilgi göstermeye başladı. Virüsten sonra ada için arayanların sayısının 5 kat arttığını belirten ada sahibi Nedim Bulut, "Millet adalara kaçmak istiyor, biz de satıyoruz. Adada 500 adet zeytin ağacı var. 17 milyon TL verip adayı alan virüsten kurtulur" diye konuştu.
Ronaldo, salgın geçene kadar İtalya'ya dönmeyi düşünmüyor. Yıldız oyuncu, birkaç gün önce ailesiyle birlikte 'Evde kalın' mesajı paylaşmıştı.
Coronavirüs, 1 milyondan fazla kişiye bulaştı. Milyarlarca insan eve kapandı. Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo da virüse karşı önlemini aldı. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Portekiz'deki Ilha De Fuzeta adasında kendisini ve ailesini karantinaya aldı. Bu olayın dünyada gündem olmasının ardından, Coronavirüs'ten korunmak amacıyla karantina altına girmek isteyenler, Bursa Karacabey'deki satılık adaya yoğun ilgi göstermeye başladı. Virüsten sonra ada için arayanların sayısının 5 kat arttığını belirten ada sahibi Nedim Bulut, "Millet adalara kaçmak istiyor, biz de satıyoruz. Adada 500 adet zeytin ağacı var. 17 milyon TL verip adayı alan virüsten kurtulur" diye konuştu.
Ronaldo, salgın geçene kadar İtalya'ya dönmeyi düşünmüyor. Yıldız oyuncu, birkaç gün önce ailesiyle birlikte 'Evde kalın' mesajı paylaşmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.