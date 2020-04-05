Avrupa'da Coronavirüs vakalarının ilk tanıkları arasında hastane dışında hizmet veren acil servis doktorları geliyor. Fransa'da görev yapan Türk kökenli doktor Ünsal Akkabak, da hastalığa yakalandı. Virüse 21-28 Şubat tarihlerinde kayak tatili için gittiği Kayseri'den döndükten sonra yakalandığını belirten Akkabak yaşadıkları anlattı: "Nezle gibi başladı. Aşırı derece kırgınlık, baş ağrıları hissetmeye başladım. Test pozitif çıktı. O gün çalışmam gerekiyordu, ancak hastalara ve başkalarına bulaştırmamak için derhal kendimi karantinaya aldım. Virüs ciddiye alınmadı. Çin modelini temel alacak olursak, bu durum 3 ay sürebilir."