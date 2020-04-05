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'daki Türk doktor konuştu: Virüs ciddiye alınmadı!

Avrupa'da Coronavirüs vakalarının ilk tanıkları arasında hastane dışında hizmet veren acil servis doktorları geliyor. 'da görev yapan Türk kökenli doktor , da hastalığa yakalandı. Virüse 21-28 Şubat tarihlerinde kayak tatili i gittiği Kayseri'den döndükten sonra yakalandığını belirten Akkabak yaşadıkları anlattı...

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Ciddiye alınmadı!

Avrupa'da Coronavirüs vakalarının ilk tanıkları arasında hastane dışında hizmet veren acil servis doktorları geliyor. 'da görev yapan Türk kökenli doktor , da hastalığa yakalandı. Virüse 21-28 Şubat tarihlerinde kayak tatili i gittiği Kayseri'den döndükten sonra yakalandığını belirten Akkabak yaşadıkları anlattı: "Nezle gibi başladı. Aşırı derece kırgınlık, baş ağrıları hissetmeye başladım. Test pozitif çıktı. O gün çalışmam gerekiyordu, ancak hastalara ve başkalarına bulaştırmamak için derhal kendimi karantinaya aldım. Virüs ciddiye alınmadı. Çin modelini temel alacak olursak, bu durum 3 ay sürebilir."

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