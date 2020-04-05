İlker Cumbul, yakalandığı Coronavirüs'ü yenmeyi başardı. Evinde karantina altına alındı. Ailesi ve çalışma arkadaşlarının hiçbirinde virüs çıkmadı.

Coronavırüs, tüm dünyada binlerce can aldı. İyileşenlerin de sayısı arttı. Bursa'da virüse yakalanan İlker Cumbul'un (51) Coronvirüs testi pozitif çıktı. Cumbul, 5 günlük tedavisinin ardından son yapılan test sonucu negatif çıktı. Şikayetlerinin sona ermesi üzerine taburcu edildi. Büyük sevinç yaşayan Cumbul, hem hastalığı hem de tedavi sürecini anlattı.

ÇOK ÖKSÜRÜĞÜM VARDI

İlker Cumbul, "Çok öksürüğüm vardı. Ateşten ziyade öksürükle başladı ve şu ana kadar olduğum griplere benzemiyordu. Konuşurken büyük bir zorlanma ve sesimde bir değişim yaşadım ve daha çok boğaz ve göğsüme doğru yayılan bir ağrı yaşadım"dedi. SİGARA ÖNEMLİYDİ

Cumbul, şöyle devam etti: "Yurt dışında okuyan kızım geldi belki ondan bulaşmış olabilir. İlaçları almaya başladığımız andan itibaren iyiye doğru gitti. Şirkette, ailede ve komşularımda kendini endişe edip test ettirenlerden daha pozitif hiç çıkmadı. İnsan karantinada biraz daha sakin oluyor ve dinleniyor." İnsanın ölümü kendisine yakıştıramadığı belirten Cumbul, "Her hayatın sonunda ölüm var. Bu hastalığın da ihtimali diğer hastalıklara göre bence çok fazla değildir. Sigara içmemiş olmak çok önemliydi" diye konuştu.