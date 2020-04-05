Bir başkadır benim memleketim

Mersin sokaklarında dün renkli görüntüler yaşandı. Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar, Covid-19 salgını nedeniyle vakitlerini evde geçiren çocuklar için düğmeye bastı. Sıkılan çocukları eğlendirmek için ekip oluşturan Dindar, hafif ticari aracına da ses sistemi ve baloncuk makinası taktı. Dindar, kullandığı araçla gezdiği sokaklarda müzik çaldı. Palyaçolar ise meraklı gözlerle balkonlara ve pencerelere çıkan çocuklar için dans ederek gösteri yaptı. Gönüllüler de balkonlardan sarkıtılan sepetlere minikler için hikaye ve boyama kitapları bıraktı. 20'ye yakın sokaktan geçtiklerini belirten Dindar, "Bu tür organizasyonları daha da çoğaltabileceğimizi umuyorum. Biz güçlü bir ülkeyiz. Bunun da üstesinden geleceğiz. Devlet büyüklerimizin de söylediği gibi 'Evde kal Türkiye' çağrısı yapıyoruz" diye konuştu.
Palyaçolar ve gönüllü öğrenciler, miniklere kitap dağıttı.
İYİ Kİ VARSINIZ
Ankara'da Mamak Belediyesi, evden çıkışı sınırlandırılan 65 yaş ve üstü büyükleri doğum gününde unutmadı. Mamak'ta oturan Hüseyin Gültekin'in, doğum günü kutlaması Covid-19 sebebiyle kapıda yapıldı. Gültekin, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci'nin getirdiği pastadaki mumları üfledi. Belediye ayrıca yaş günü hatırası olarak nostaljik radyo hediye etti.
BAKKAL AMCA EKMEK YOLLA!
Türkiye'de 1990'lı yıllarda uygulanan sepet sarkıtma dönemi yeniden başladı. Antalya'da market sahibi Ali Tezcan da 65 yaş ve üzeri müşterileri için bu yöntemi uyguladı. Mahalleli Fatma Şeşen, "Bakkalımız sağ olsun her türlü ihtiyacımızı görüyor" ifadesini kullandı.
EVDE DURUN DAA
Trabzon Arsin'de belediye, Coronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrılarını Karadeniz şivesi ile yazılan mesajlarla yaptı. İlçedeki billboardlara, 'Ne demek evde olmay', 'Evdekileri kovermeyin', 'Darlanma Arsin', 'Yalağuz kalma', 'Evde durun daa' şeklinde ifadeler yazıldı.
HELAL OLSUN
ANTALYA'DA Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, evde kalan vatandaşlara gıda yardımında bulunmak için harekete geçti. Gönüllüler ile bir yardım timi kuran Ay, üç gün içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara 15 bin TL değerinde 150 koli gıda maddesi yardımında bulundu.
Palyaçolar ve gönüllü öğrenciler, miniklere kitap dağıttı.
İYİ Kİ VARSINIZ
Ankara'da Mamak Belediyesi, evden çıkışı sınırlandırılan 65 yaş ve üstü büyükleri doğum gününde unutmadı. Mamak'ta oturan Hüseyin Gültekin'in, doğum günü kutlaması Covid-19 sebebiyle kapıda yapıldı. Gültekin, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci'nin getirdiği pastadaki mumları üfledi. Belediye ayrıca yaş günü hatırası olarak nostaljik radyo hediye etti.
BAKKAL AMCA EKMEK YOLLA!
Türkiye'de 1990'lı yıllarda uygulanan sepet sarkıtma dönemi yeniden başladı. Antalya'da market sahibi Ali Tezcan da 65 yaş ve üzeri müşterileri için bu yöntemi uyguladı. Mahalleli Fatma Şeşen, "Bakkalımız sağ olsun her türlü ihtiyacımızı görüyor" ifadesini kullandı.
EVDE DURUN DAA
Trabzon Arsin'de belediye, Coronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrılarını Karadeniz şivesi ile yazılan mesajlarla yaptı. İlçedeki billboardlara, 'Ne demek evde olmay', 'Evdekileri kovermeyin', 'Darlanma Arsin', 'Yalağuz kalma', 'Evde durun daa' şeklinde ifadeler yazıldı.
HELAL OLSUN
ANTALYA'DA Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, evde kalan vatandaşlara gıda yardımında bulunmak için harekete geçti. Gönüllüler ile bir yardım timi kuran Ay, üç gün içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara 15 bin TL değerinde 150 koli gıda maddesi yardımında bulundu.
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