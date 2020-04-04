Uzmanlardan koronavirüse karşı altın değerinde öneriler

Çin'de ortaya çıkan koronavirüse karşı uzman isimlerden altın değerinde öneri ve uyarılar geldi. İşte Prof. Dr. Ömer Bayezid, Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, Prof. Dr. Reşit Mıstık ve Alman virolog Hendrik Streeck'in virüse karşı uyarıları...
Çin'de ortaya çıkan koronavirüse karşı uzman isimlerden altın değerinde öneri ve uyarılar geldi. İşte Prof. Dr. Ömer Bayezid, Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, Prof. Dr. Reşit Mıstık ve Alman virolog Hendrik Streeck'in virüse karşı uyarıları...
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