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Uzmanlardan koronavirüse karşı altın değerinde öneriler

'de ortaya çıkan koronavirüse karşı uzman isimlerden altın değerinde öneri ve uyarılar geldi. İşte Prof. Dr. ,  Prof. Dr. , Prof. Dr. ve Alman virolog 'in virüse karşı uyarıları...

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Çin'de ortaya çıkan koronavirüse karşı uzman isimlerden altın değerinde öneri ve uyarılar geldi. İşte Prof. Dr. Ömer Bayezid, Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, Prof. Dr. Reşit Mıstık ve Alman virolog Hendrik Streeck'in virüse karşı uyarıları...

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