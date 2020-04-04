Tüm yurtta 'Corona'tina

Coronavirüs'e karşı alınan tedbirler sıklaştırıldı. Virüsün yayılmasını önlemenin ilk kuralı, sosyal izolasyonu sağlamaktı. Halk, uzmanların uyarılarını dinleyip evinde kaldı. Sevdiklerini ve kendini koruyabilmek için kendince farklı tedbirler aldı.
VİRÜS NEDENİYLE KAPALIYIZ
Sivas Kangal'a bağlı Tekke köyü, virüsten korunmak için kendi kendilerini karantinaya aldı. 23 kişinin yaşadığı köyün girişine 'Köyümüze ziyaretçi kabul etmiyoruz' yazılı tabela asıldı.
Rize Çamlıhemşin'e bağlı Kavak ve Sırt mahallesi sakinleri köylerine girişi kontrol etmek için yola kilitli ahşap kapı taktırdı. Devlet görevlileri haricinde kapıdan kimse geçemiyor.
'KAR'ONA!
Ardahan'da Bülent Koçak (37) ile arkadaşı Volkan Çolak (37), kardan Coronavirüs yaptı.
GÜVENDEYİZ
Antalya Kemer'de Hollandalı Jakob Doorn (75) ve Maria Horward (69) çifti kendilerini yatlarında karantinaya aldı. İhtiyaçları marina personeli tarafından karşılandı.
KARAVANDA KAL
Bazı vatandaşlar da kendilerini karavanda karantinaya aldı. Ankara'da özel bir şirkette çalışan Gözde Gürer, Antalya Konyaaltı'na park ettiği karavanında 20 gündür yaşadığını anlattı.
EN BURUK DOĞUM GÜNÜ
Antalya'da sağlık çalışanı Yahya-Zadife Kalaycı çifti, Coronavirüs hastalarının tedavileriyle ilgilendi. 10 yaşındaki oğullarının doğum gününü görüntülü arayarak kutlayabildi.
VİRÜS NEDENİYLE KAPALIYIZ
Sivas Kangal'a bağlı Tekke köyü, virüsten korunmak için kendi kendilerini karantinaya aldı. 23 kişinin yaşadığı köyün girişine 'Köyümüze ziyaretçi kabul etmiyoruz' yazılı tabela asıldı.
Rize Çamlıhemşin'e bağlı Kavak ve Sırt mahallesi sakinleri köylerine girişi kontrol etmek için yola kilitli ahşap kapı taktırdı. Devlet görevlileri haricinde kapıdan kimse geçemiyor.
'KAR'ONA!
Ardahan'da Bülent Koçak (37) ile arkadaşı Volkan Çolak (37), kardan Coronavirüs yaptı.
GÜVENDEYİZ
Antalya Kemer'de Hollandalı Jakob Doorn (75) ve Maria Horward (69) çifti kendilerini yatlarında karantinaya aldı. İhtiyaçları marina personeli tarafından karşılandı.
KARAVANDA KAL
Bazı vatandaşlar da kendilerini karavanda karantinaya aldı. Ankara'da özel bir şirkette çalışan Gözde Gürer, Antalya Konyaaltı'na park ettiği karavanında 20 gündür yaşadığını anlattı.
EN BURUK DOĞUM GÜNÜ
Antalya'da sağlık çalışanı Yahya-Zadife Kalaycı çifti, Coronavirüs hastalarının tedavileriyle ilgilendi. 10 yaşındaki oğullarının doğum gününü görüntülü arayarak kutlayabildi.
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