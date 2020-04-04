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’na yurdun dört bir yanından destek geldi

Türk halkı, zor günlerde birbirine kol kanat gerdi. Coronavirüs salgınına karşı başlatılan ’na yurdun dört bir yanından destek geldi.

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Birlikte güçlüyüz
Türkiye, Coronavirüs'e karşı adeta seferberlik ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yurdun dört bir yanından destek geldi. Türk halkı, dayanışmanın en güzel örneğini dünyaya gösterdi. Başlatılan yardım kampanyasına herkes "Ben de varım" dedi. Kimi emekli maaşını, kimi bursunu, kimisi de çok sevdiği buzağısını devleti için bağışladığını söyledi.

HELAL SANA SENA
Rizeli Hamdu Sena Bilgin (15), yeni doğum yapmış keçisini sırtında taşıdığı anlarla hafızalara kazındı. 'na 3 buzağısını bağışladı.



ADAM OLACAK ÇOCUKLAR
'da Sefa Karagülle (12), kamp çadırı almak için kumbarasında biriktirdiği parayı devleti için bağışladığını söyledi.



Erciş'te yaşayan ortaokul öğrencisi Emircan Cengiz (13), devletten aldığı bursun 100 lirasını, kampanyaya destek için gönderdi



DEVLETİME FEDA OLSUN
Sivaslı 93 yaşındaki Süleyman Öner ise emekli maaşından 100 lira vererek "Devletime feda olsun" dedi.



MAAŞINI BAĞIŞLADI
Pazaryeri'nde yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Başol emekli maaşını bağışladı.



UMRE PARASIYLA DESTEK OLDU
'de Erkan Yazıcı (60), ziyaretlerin askıya alınaması nedeniyle umreye gidemedi. Biriktirdiği 8 bin lirayla kampanyaya destek verdi.



ÖRNEK TAKSI!
Akyazı'da taksici Fatih Asan iki günlük geliri olan 200 lirayı ,'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.



TÜRKIYE'YE ÖVGÜ
ABD'li sanatçı Della Miles, Biz Bize Yeteriz m kampanyasına destek verdi. "Bu zor süreçte ülke olarak birlik olmanızı alkışlıyorum" dedi.

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