Gözler TBMM’de

AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı infaz düzenlemesinin görüşmelerine dün TBMM Adalet Komisyonu'nda başlandı. Görüşmelerde ilk olarak teklif sahipleri söz aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, düzenlemenin bir af müessesi olmadığını infaz düzenlemesi olduğuna vurgu yaptı. Milletin vicdanında karşılık bulmayan ve büyük infial uyandıran suçların kapsam dışı bırakıldığını açıkladı.



EDA IŞIK