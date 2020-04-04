Dünyaya selam olsun

Başkan Erdoğan, Coronavirüs'ten korunmak için NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile tokalaşmak yerine elini kalbine götürerek, 'eyvallah selamı' verdi. Bu hareketiyle dünyanın ilgisini çekti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, sosyal mesafeye dikkat çekti. Selamlaşmak için Başkan Erdoğan'ın kullandığı bir Türk geleneği olan eli göğse götürme örneğini verdi
ABD Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, sosyal mesafeye dikkat çekti. Selamlaşmak için Başkan Erdoğan'ın kullandığı bir Türk geleneği olan eli göğse götürme örneğini verdi
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