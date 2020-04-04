Büyük tahliye

Türkiye, virüs salgını kapsamında büyük bir tahliye operasyonuna daha imza attı. Karabük'teki bin 700 Cezayirlilerin ülkelerine gönderilmesi, Cezayir'de bulunan bin 200 Türk'ün Türkiye'ye getirilmesi için düğmeye basıldı.
Türkiye, virüs salgını kapsamında büyük bir tahliye operasyonuna daha imza attı. Karabük'teki bin 700 Cezayirlilerin ülkelerine gönderilmesi, Cezayir'de bulunan bin 200 Türk'ün Türkiye'ye getirilmesi için düğmeye basıldı.
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