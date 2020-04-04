Büyük tahliye

T ürkiye , virüs salgını kapsamında büyük bir tahliye operasyonuna daha imza attı. Karabük'teki bin 700 Cezayirlilerin ülkelerine gönderilmesi, Cezayir'de bulunan bin 200 Türk'ün Türkiye'ye getirilmesi için düğmeye basıldı.



BETÜL USTA