İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek geldiğini söyledi. "Türk Milleti, kardeşlikte sınır tanımaz. Bu cephe sarsılmaz çünkü 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dedi.