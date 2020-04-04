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Bu cephe sarsılmaz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek geldiğini söyledi. "Türk Milleti, kardeşlikte sınır tanımaz. Bu cephe sarsılmaz çünkü 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dedi.

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Bu cephe sarsılmaz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek geldiğini söyledi. "Türk Milleti, kardeşlikte sınır tanımaz. Bu cephe sarsılmaz çünkü 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dedi.

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