Bahçeli: Devlet millet el ele

MHP Lideri Devlet Bahçeli COVİD-19 salgınında devlet ve millet dayanışmasının en üst düzeyde verildiğine dikkat çekti. "Bu sorumluluğumuza bağlı kaldığımız müddetçe hiçbir musibetin tesiri mücadelemize engel çıkaramayacaktır" dedi.