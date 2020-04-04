MHP Lideri Devlet Bahçeli COVİD-19 salgınında devlet ve millet dayanışmasının en üst düzeyde verildiğine dikkat çekti. "Bu sorumluluğumuza bağlı kaldığımız müddetçe hiçbir musibetin tesiri mücadelemize engel çıkaramayacaktır" dedi.
Bahçeli: Devlet millet el ele
MHP Lideri Devlet Bahçeli COVİD-19 salgınında devlet ve millet dayanışmasının en üst düzeyde verildiğine dikkat çekti. "Bu sorumluluğumuza bağlı kaldığımız müddetçe hiçbir musibetin tesiri mücadelemize engel çıkaramayacaktır" dedi.
- Güncel
- 04.04.2020
- Gazete
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