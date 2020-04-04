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Ankara Kuşu adliyede

Ankara Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattı. "Ankara Kuşu" kullanıcı adıyla Twitter'de paylaşım yapan Oktay Yaşar, gözaltına alındı. Paylaşımları kendisinin yaptığını itiraf eden Yaşar, tutuklandı.

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Ankara Kuşu adliyede
Ankara Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattı. "Ankara Kuşu" kullanıcı adıyla Twitter'de paylaşım yapan Oktay Yaşar, gözaltına alındı. Paylaşımları kendisinin yaptığını itiraf eden Yaşar, tutuklandı.

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