Ankara Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattı. "Ankara Kuşu" kullanıcı adıyla Twitter'de paylaşım yapan Oktay Yaşar, gözaltına alındı. Paylaşımları kendisinin yaptığını itiraf eden Yaşar, tutuklandı.
Ankara Kuşu adliyede
Ankara Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattı. "Ankara Kuşu" kullanıcı adıyla Twitter'de paylaşım yapan Oktay Yaşar, gözaltına alındı. Paylaşımları kendisinin yaptığını itiraf eden Yaşar, tutuklandı.
- Güncel
- 04.04.2020
- Gazete
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