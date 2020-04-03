Vatandaşlar Kovid-19 nedeniyle evde kalınca meydanlar kuşlara kaldı

DÜNYADA 1 milyona yaklaşan Coronavirüs vakası, ülkemizde de ciddi rakamlara ulaştı. "Evde kal Türkiye" sloganına destek çığ gibi büyüdü. Sokaklar ve caddeler boşaldı. Yurt genelinde sessizlik hakim oldu. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul da boş kaldı. Günde milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Taksim ve Beyazıt meydanlarında turistlerin yerini kuşlar doldurdu. Sadece İstanbul mu? Elbette hayır. Birçok kentte meydanlar kuşlara kaldı.
Edirne Müftülüğü de salgına karşı sokağa çıkmama bilincini artırmak için, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'ne "Evde Kal Türkiye" mahyası astı.
Elazığ'da jandarma ekipleri, yaşlı çiftin odun ve erzak talebini yerine getirdi.
Eskişehir'de polisler, caddede durdurdukları 93 yaşındaki vatandaşı, gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra ekip aracıyla evine götürdü.
DEDEYE MEKTUP
Bolu'da iki kız kardeş, Coronavirüs tedbirleri nedeniyle görüşemedikleri dedelerine yazdıkları mektubu jandarmayla ulaştırdı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde, yoksul ailelerin gıda ve erzak ihtiyaçlarının giderilmesi için de özel bir planlama yapıldı.
BAĞIŞ SEPETİ
İstanbul Fatih Balat'ta yaşayan Jeffrey Tucker Coronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin alması için evinin penceresinden sarkıttığı sepete yumurta, makarna gibi çeşitli gıda malzemeleri bıraktı. Sepetin üzerinde bulunan kartona da " İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" yazısı asan Tucker, "Yaymaya çalışıyorum. Herkes aynı şeyi yaparsa bence çok güzel olur" diye konuştu.
Balat'ta yaşayan Tucker, evinin penceresinden sarkıttığı sepete makarna, yumurta ve meyve koydu.
SİZ DEĞİL CORONA KORKSUN
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik uyardı: Corona korkusunu yenmemiz lazım. Bu maçı panikle kazanamayız. Moralimizi yüksek tutmalıyız.
İYİ HABER
Coronavirüs'le ilgili nihayet iyi bir haber geldi. Dünya genelinde 200 binden fazla hasta iyileşti.
CAN KAYBI 356'YA YÜKSELDİ
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün 79 hastanın daha hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Koca, "Toplam test sayısı 125 bin 556, toplam vaka sayısı 18 bin 135, toplam vefat sayısı 356, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1101, toplam entübe hasta sayısı 783, toplam iyileşen hasta sayısı 415 oldu. Bugünkü (dünkü) test sayısı 18 bin 757, vaka sayısı 2 bin 456, vefat sayısı ise 79 olarak kayıtlara geçti" ifadesini kullandı.
İŞE GERİ ÇAĞIRIN
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmcilere çağrı yaptı: Turizm işletmeleri askıdaki personeli geri çağırsınlar, işe girişlerini yapsınlar ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırsınlar.
19 KENTTE DESTEK VAR
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 19 kentte Coronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri sivil vatandaşlara yaşam malzemesi dağıtımı devam ediyor.
124 GURBETÇİ VİRÜS KURBANI
DIşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, virüs salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 124'e ulaştığını belirtti. Çavuşoğlu, "Toplam 50'den fazla ülkeden 20 bini aşkın vatandaşımızı ülkemize getirdik" dedi.
ÖZEL ÇADIRLAR
Bursa'da bazı kamu hastanelerinin bahçesine Coronavirüs tedbirleri kapsamında, şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alınması ve temasın azaltılması amacıyla triaj çadırları kuruldu.
44 ÜLKEYE MEKTUP
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Başkanı olarak üye 44 ülkenin parlamento başkanlarına mektup yazarak Coronavirüs'le mücadele konusunda dayanışma çağrısında bulundu.
7 AŞI İÇİN ÇALIŞILIYOR
Aşı ve ilaç için 24 üniversite, 8 kamu Ar-Ge birimi ve 8 özel sektör kuruluşundan yüzlerce araştırmacı üstün bir gayretle çalışıyor. 7 aşı ve 7 farklı ilaç geliştirme projesi üzerinde çalışmalar detaylandırıldı.
REKOR DESTEK 846 MİLYON
İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası, milletimizin tam desteğiyle devam ediyor. Türkiye'nin Coronavirüs ile mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış yapılmıştır" denildi.
Edirne Müftülüğü de salgına karşı sokağa çıkmama bilincini artırmak için, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'ne "Evde Kal Türkiye" mahyası astı.
Elazığ'da jandarma ekipleri, yaşlı çiftin odun ve erzak talebini yerine getirdi.
Eskişehir'de polisler, caddede durdurdukları 93 yaşındaki vatandaşı, gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra ekip aracıyla evine götürdü.
DEDEYE MEKTUP
Bolu'da iki kız kardeş, Coronavirüs tedbirleri nedeniyle görüşemedikleri dedelerine yazdıkları mektubu jandarmayla ulaştırdı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde, yoksul ailelerin gıda ve erzak ihtiyaçlarının giderilmesi için de özel bir planlama yapıldı.
BAĞIŞ SEPETİ
İstanbul Fatih Balat'ta yaşayan Jeffrey Tucker Coronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin alması için evinin penceresinden sarkıttığı sepete yumurta, makarna gibi çeşitli gıda malzemeleri bıraktı. Sepetin üzerinde bulunan kartona da " İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" yazısı asan Tucker, "Yaymaya çalışıyorum. Herkes aynı şeyi yaparsa bence çok güzel olur" diye konuştu.
Balat'ta yaşayan Tucker, evinin penceresinden sarkıttığı sepete makarna, yumurta ve meyve koydu.
SİZ DEĞİL CORONA KORKSUN
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik uyardı: Corona korkusunu yenmemiz lazım. Bu maçı panikle kazanamayız. Moralimizi yüksek tutmalıyız.
İYİ HABER
Coronavirüs'le ilgili nihayet iyi bir haber geldi. Dünya genelinde 200 binden fazla hasta iyileşti.
CAN KAYBI 356'YA YÜKSELDİ
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün 79 hastanın daha hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Koca, "Toplam test sayısı 125 bin 556, toplam vaka sayısı 18 bin 135, toplam vefat sayısı 356, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1101, toplam entübe hasta sayısı 783, toplam iyileşen hasta sayısı 415 oldu. Bugünkü (dünkü) test sayısı 18 bin 757, vaka sayısı 2 bin 456, vefat sayısı ise 79 olarak kayıtlara geçti" ifadesini kullandı.
İŞE GERİ ÇAĞIRIN
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmcilere çağrı yaptı: Turizm işletmeleri askıdaki personeli geri çağırsınlar, işe girişlerini yapsınlar ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırsınlar.
19 KENTTE DESTEK VAR
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 19 kentte Coronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri sivil vatandaşlara yaşam malzemesi dağıtımı devam ediyor.
124 GURBETÇİ VİRÜS KURBANI
DIşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, virüs salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 124'e ulaştığını belirtti. Çavuşoğlu, "Toplam 50'den fazla ülkeden 20 bini aşkın vatandaşımızı ülkemize getirdik" dedi.
ÖZEL ÇADIRLAR
Bursa'da bazı kamu hastanelerinin bahçesine Coronavirüs tedbirleri kapsamında, şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alınması ve temasın azaltılması amacıyla triaj çadırları kuruldu.
44 ÜLKEYE MEKTUP
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Başkanı olarak üye 44 ülkenin parlamento başkanlarına mektup yazarak Coronavirüs'le mücadele konusunda dayanışma çağrısında bulundu.
7 AŞI İÇİN ÇALIŞILIYOR
Aşı ve ilaç için 24 üniversite, 8 kamu Ar-Ge birimi ve 8 özel sektör kuruluşundan yüzlerce araştırmacı üstün bir gayretle çalışıyor. 7 aşı ve 7 farklı ilaç geliştirme projesi üzerinde çalışmalar detaylandırıldı.
REKOR DESTEK 846 MİLYON
İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası, milletimizin tam desteğiyle devam ediyor. Türkiye'nin Coronavirüs ile mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış yapılmıştır" denildi.
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