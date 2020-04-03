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Son dakika: hava yoluyla bulaşıyor mu?

Son dakika haberleri... ü tüm dünyayı etkisi altına aldı. Antartika hariç 6 kıtada görülen corona virüsün bulaştığı kişi sayısı 1 milyona dayandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın olarak ilan ettiği corona virüs damlacıklar yoluyla bulaşıyor. Uzmanlar bu nedenle sosyal mesafe kuralını uygulamanın öneminin büyük olduğunu ifade ediyor. Peki corona virüsü havada asılı kalır mı? Corona virüs hava yoluyla bulaşıyor mu? İşte bilim insanlarının konuyla ilgili cevapları…

  • Güncel
  • 03.04.2020 09:59
  •  - 
  • Son Güncelleme: 03.04.2020 10:08
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Antartika hariç 6 ülkeyi etkisi altına alan corona virüs hızla yayılmaya devam ediyor. Birçok insanın ölümüne neden olan corona virüsü durdurmak için bilim insanları araştırmalarına devam ediyor. Bilim insanlarının yaptığı son araştırma herkesin artık daha da dikkat etmesi gerektiğini net olarak ortaya koyuyor. Özellikle kronik hastalığa sahip olanların ve yaşlıların bu konuda ekstra özen göstermesi gerekiyor. Corona virüs salgınının nasıl bulaştığı ile ilgili yapılan araştırmada yeni bilgiler ortaya çıktı. Corona virüs hava yoluyla bulaşıyor mu? İşte bilim insanlarının yaptığı araştırmanın tüm detayları...

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