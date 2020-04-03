Antartika hariç 6 ülkeyi etkisi altına alan corona virüs hızla yayılmaya devam ediyor. Birçok insanın ölümüne neden olan corona virüsü durdurmak için bilim insanları araştırmalarına devam ediyor. Bilim insanlarının yaptığı son araştırma herkesin artık daha da dikkat etmesi gerektiğini net olarak ortaya koyuyor. Özellikle kronik hastalığa sahip olanların ve yaşlıların bu konuda ekstra özen göstermesi gerekiyor. Corona virüs salgınının nasıl bulaştığı ile ilgili yapılan araştırmada yeni bilgiler ortaya çıktı. Corona virüs hava yoluyla bulaşıyor mu? İşte bilim insanlarının yaptığı araştırmanın tüm detayları...