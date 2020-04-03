Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. Çelik, "Ülkemiz koronavirüs karşısında bütün tedbirleri ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bütün Dünya çok önemli bir süreçten geçiyor. Türkiye de tabi bununla birlikte çok kritik, daha önce deneyimlemediği bir süreçten geçiyor. Bu hayat tarzlarımız, dünyanın nizamı üzerinde yeni düşünceler geliştirmemiz de gerektiren bir işaretler bütününü de içeriyor. Türkiye bu süreçte olabilecek en hazırlıklı biçimde mücadelesini sürdürüyor. Tabi bu sürecin başından itibaren bugüne kadar maalesef çok kafa karıştıran, çok can sıkıcı birtakım yaklaşımlar karşısında hafızamızı tazelemekte fayda var. Bu virüs Vuhan'da görüldüğünde bunun bu kadar yaygınlaşacağını kimse tahmin etmedi. Avrupa'da ilk olarak Fransa'da 27 Ocak'ta tespit edildi. Ülkeler bazı tedbirlere girişti ancak gevşek davranıldı. Daha sonra komşularımız derken dünyanın her tarafında görülmeye başladı. Ve nihayetinde 11 Mart'ta. Vuhan'da görüldüğü Aralık ayının ardından Dünya Sağlık Örgütü coronavirüs pandemisi ilan etti. Dünya salgını yani. Ülkemiz de güçlü şekilde bununla mücadele ediyor.

Tabi tedbirler konusunda bir eksik mi var? Yeterli tedbir alınıyor mu? gibi zaman zaman da sorumsuzluğa giden bir yaklaşım görüyoruz. Vatandaşlarımızın hayatından böyle bir süreçte daha önemli bir şey yoktur. Daha dünya salgını ciddiye almazken sadece Çin düzeyinde bir salgın olarak görürken Türkiye bir operasyon merkezi kurmuş ve Bilim Kurulu'nu oluşturmuştur."

Ayrıntılar geliyor...