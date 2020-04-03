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    açıklaması! 3 Nisan koronavirüs tablosu vaka ve ölü sayısı kaç?

    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ABD, İran, İtalya gibi pek çok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'deki son durumu merak edenler koronavirüs son durum açıklaması hakkında araştırma yapıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, virüsün yayılım hızıyla ilgili bilgiler verilmeye devam ediyor. Aynı zamanda ölü, iyileşen, entübe, yoğun bakım hasta sayısı ve test rakamları da merak ediliyor. Peki, 3 Nisan Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç? İşte son durum

    3 Nisan koronavirüs tablosu vaka ve ölü sayısı kaç?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün akşam saatlerinde koronavirüsle ilgili son durumu vatandaşlarla paylaşıyor. Yeni veriler ve grafikler vatandaşlara açıklanıyor. Dün açıklanan verilere göre ülke genelinde Corona pozitif görülen vaka sayısı 18.135 olurken, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 356 olmuştu. Peki, 3 Nisan Türkiye corona tablosu vaka ve ölü sayısı kaç? İşte Türkiye'de coronavirüsü son durum

    3 NİSAN TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

    3 Nisan corona virüs vaka ve vefat edenlerin sayısı henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri açıkladığında anlık olarak haberimizin içerisinde yer alacak.

    2 NİSAN TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

    TOPLAM VAKA SAYISI: 18.135

    TOPLAM VEFAT SAYISI: 356

    BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 79

    KORONAVİRÜS VAKASI HANGİ İL VE İLÇELERDE GÖRÜLDÜ?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bütün illerimizde koronavirüs salgınına rastlandı.İstanbul'daki vaka sayısı 8,852. İzmir'de 853 vaka Ankara'da 712 vaka Konya'da 584 ve Kocaeli'de 410 vaka.

    39 ilimizde can kaybı var. 42 ilimizde ise can kaybı yok

    Hayatını kaybedenlerin 79,5'u 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanlardan 74,5'i 60 yaş üstü. Kronik hastalığı olarak yoğun bakımda olanlar ise yüzde 75'te." şeklinde açıklama yaparak il il vaka sayılarını duyurdu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı.

    Buna göre, en çok vaka sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'de görüldü. İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 kişide koronavirüs tespit edildi.

    Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Konya ve Ankara 7'şer, Zonguldak, Balıkesir ve Trabzon'da 5'er, Adana ve Sakarya'da ise 3'er ölüm kayıtlara geçti.

    Ayrıca 14 ilde vaka sayıları 10'un altındayken 13 ilde ise 100'ün üzerinde vaka bulunuyor. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu.

    Söz konusu haritada illere göre vaka sayılarının dağılımı şöyle:

    Adana 197 Edirne 89 Malatya 49
    Adıyaman 26 Elazığ 9 Manisa 65
    Ağrı 29 Erzincan 17 Mardin 34
    Aksaray 4 Erzurum 86 Mersin 9
    Amasya 24 Eskişehir 83 Muğla 43
    Ankara 712 Gaziantep 37 Muş 11
    Afyon 11 Giresun 61 Nevşehir 18
    Antalya 95 Gümüşhane 12 Niğde 3
    Ardahan 5 Hakkari 2 Ordu 73
    Artvin 15 Hatay 22 Osmaniye 31
    Aydın 12 Iğdır 25 Rize 88
    Balıkesir 87 Isparta 268 Sakarya 207
    Bartın 8 İzmir 853 Samsun 112
    Batman 7 İstanbul 8852 Siirt 32
    Bayburt 18 Kahramanmaraş 15 Sinop 31
    Bilecik 5 Karabük 10 Sivas 67
    Bingöl 8 Karaman 12 Şanlıurfa 11
    Bitlis 22 Kars 25 Şırnak 3
    Bolu 6 Kastamonu 13 Tekirdağ 101
    Burdur 2 Kayseri 109 Tokat 80
    Bursa 135 Kırıkkale 22 Trabzon 74
    Çanakkale 24 Kırklareli 35 Tunceli 6
    Çankırı 13 Kırşehir 4 Uşak 38
    Çorum 29 Kilis 16 Van 26
    Denizli 81 Kütahya 5 Yalova: 46
    Diyarbakır 26 Konya 584 Yozgat 13
    Düzce 21 Kocaeli 410 Zonguldak 112

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