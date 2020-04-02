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Dünya turuna çıkan İngiliz çift Koivd-19 nedeniyle İstanbul'da kontak kapattı

İngiliz Marianne ve Chris Fisher karavanla dünya turuna çıktı. Salgın nedeniyle İstanbul’da kontak kapattı. İşte Takvim Gazetesi’nin 1 Nisan 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

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İngiliz Marianne ve Chris Fisher karavanla dünya turuna çıktı. Salgın nedeniyle İstanbul'da kontak kapattı: Mahsur kalabileceğimiz en iyi yerdeyiz. Karavan parkının yetkilileri tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

SONUNUM
Belçikalı Suzanne Hoylaerts (90), yoğun bakıma girdi. Son nefesinde "Ben çok yaşadım. Solunum cihazını gençlere takın" dedi.

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