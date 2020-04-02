Dünya turuna çıkan İngiliz çift Koivd-19 nedeniyle İstanbul'da kontak kapattı

İngiliz Marianne ve Chris Fisher karavanla dünya turuna çıktı. Salgın nedeniyle İstanbul'da kontak kapattı: Mahsur kalabileceğimiz en iyi yerdeyiz. Karavan parkının yetkilileri tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.



SONUNUM

Belçikalı Suzanne Hoylaerts (90), yoğun bakıma girdi. Son nefesinde "Ben çok yaşadım. Solunum cihazını gençlere takın" dedi.