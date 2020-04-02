Dünya turuna çıkan İngiliz çift Koivd-19 nedeniyle İstanbul'da kontak kapattı

İngiliz Marianne ve Chris Fisher karavanla dünya turuna çıktı. Salgın nedeniyle İstanbul'da kontak kapattı: Mahsur kalabileceğimiz en iyi yerdeyiz. Karavan parkının yetkilileri tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.
SONUNUM
Belçikalı Suzanne Hoylaerts (90), yoğun bakıma girdi. Son nefesinde "Ben çok yaşadım. Solunum cihazını gençlere takın" dedi.
SONUNUM
Belçikalı Suzanne Hoylaerts (90), yoğun bakıma girdi. Son nefesinde "Ben çok yaşadım. Solunum cihazını gençlere takın" dedi.
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