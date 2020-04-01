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Son dakika: Market alışverişlerinde koronavirüsten korunmak için neler yapılmalı?

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve Antartika hariç tüm kıtaları etkileyen yeni tip koronavirüs dünyayı esir aldı. Uzmanlar koronavirüsün damlacıklar ile bulaştığını söyleyerek bir dizi korunma yolları açıkladı. Peki market alışverişi sırasında koronavirüsten korunmak için ne yapmalı? İşte detaylar….

  • Güncel
  • 01.04.2020 17:43
  •  - 
  • Son Güncelleme: 01.04.2020 17:46
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Gıda ve beslenme alanındaki bilgi kirliliğinin önüne geçme amacıyla kurulan Gıda Aydınlatma Platformu gıda alışverişlerinde corona virüsten korunma yöntemlerini derlediği bir açıklama yayınladı. Açıklamada, corona virüsün havadaki damlacıkların doğrudan solunması veya ele bulaşan mikrobun ağız ve göze taşınmasıyla bulaştığı, bu nedenle alınacak en iyi önlemin başkaları ile mesafeyi korumak ve elleri doğru şekilde yıkamak olduğu ifade edildi.

Market alışverişlerinin öncelikle internet üzerinden yapılması, bunun yapılamaması durumunda ise başkaları ile mesafenin korunması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

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