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Prof. Dr. ? ydı?

Korona virüs (Covid-19) tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.Üzücü haberi oğlu Onur Taşçıoğlu, sosyal medya hesabından "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun." açıklamasını yaparak duyurdu. Peki, Prof. Dr. ? ydı?

  • Güncel
  • 01.04.2020 21:14
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 21:14
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Cemil Taşçıoğlu kimdir?

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi süren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde Dahiliye profesörü Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, hayatını kaybetti. Oğlu Onur Taşçıoğlu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Prof. Dr. ? ydı? İşte detaylar...

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermiştir. Prof. Dr. 'nun yaşı hakkında internette detaylar bulunmuyor.

Taşçıoğlu'nun ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır.

Cemil Taşçıoğlu'nun "İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri", "Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam" adlarında kitapları olduğu biliniyor.

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