Yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi süren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde Dahiliye profesörü Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, hayatını kaybetti. Oğlu Onur Taşçıoğlu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir? Cemil Taşçıoğlu kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermiştir. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun yaşı hakkında internette detaylar bulunmuyor.

Taşçıoğlu'nun ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır.

Cemil Taşçıoğlu'nun "İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri", "Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam" adlarında kitapları olduğu biliniyor.