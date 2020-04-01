Kovid-19'a karşı şifa kandan gelecek

Sağlık Bakanlığı ve Kızılay, virüse karşı harekete geçti. COVİD-19 geçirip sağlığına kavuşmuş ve testleri negatif sonuç vermiş donörlerden alınacak kandaki antikorların ağır durumdaki hastalara nakledileceği belirtildi. Prof. Dr. Osman Özcebe, 10 gün sonra iyileşen hastalardan plazmaların toplanabileceğini söyledi. "Bu plazmalar uygun şartlarda saklanabilirse, ileride tekrar kullanılabilir" dedi.
NEDİR BU ANTİKORLAR?
KANDAKİ antikorları, vücudun kendi bağışıklık sistemi üretiyor. Prof. Dr. Özcebe, "İyileşmiş olan kişinin kanından bu antikorlar, diğer hastanın iyileşme sürecine katkıda bulunur" diyor.
VEREM AŞISI UMUDU
AVUSTRALYA'DAKİ araştırmacılar, verem aşılarının Coronavirüs'e çare olabileceğini söyledi. Prof. Nigel Curtis, aşının bağışıklığı güçlendireceğini belirtti.
SITMA İLACI ÇARE Mİ?
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yararının, riskinden daha fazla olabileceği düşüncesi ile sıtma ilaçlarının Corona tedavisinde kullanılmasına onay verdi.
YERLİ SOLUNUM CİHAZI 15 NİSAN'DA HAZIR
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabından paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, solunum cihazlarının üretimiyle ilgili yaptığı açıklamada ilk teslimatın 15 Nisan'da yapılacağı vurguladı.
NEDİR BU ANTİKORLAR?
KANDAKİ antikorları, vücudun kendi bağışıklık sistemi üretiyor. Prof. Dr. Özcebe, "İyileşmiş olan kişinin kanından bu antikorlar, diğer hastanın iyileşme sürecine katkıda bulunur" diyor.
VEREM AŞISI UMUDU
AVUSTRALYA'DAKİ araştırmacılar, verem aşılarının Coronavirüs'e çare olabileceğini söyledi. Prof. Nigel Curtis, aşının bağışıklığı güçlendireceğini belirtti.
SITMA İLACI ÇARE Mİ?
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yararının, riskinden daha fazla olabileceği düşüncesi ile sıtma ilaçlarının Corona tedavisinde kullanılmasına onay verdi.
YERLİ SOLUNUM CİHAZI 15 NİSAN'DA HAZIR
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabından paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, solunum cihazlarının üretimiyle ilgili yaptığı açıklamada ilk teslimatın 15 Nisan'da yapılacağı vurguladı.
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