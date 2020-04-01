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’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 52’ye yükseldi

’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52’ye, vaka sayısı 728'e çıktı. ve Çevre Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde Kovid-19'a yakalanan 2 kişi daha hayatını kaybetti.

  • Güncel
  • 01.04.2020 22:28
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 22:43
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Irak’ta Kovid-19'dan 52 kişi hayatını kaybetti

'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye, vaka sayısı 728'e çıktı.

ve yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde Kovid-19'a yakalanan 2 kişi daha hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI 728'E YÜKSELDİ
Virüs tespit edilen kişi sayısı 728'e yükselirken, tedavileri tamamlanan 182 kişi ise sağlığına kavuştu. Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 50, vaka sayısı ise 694 olarak bildirilmişti.

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