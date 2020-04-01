Dünya Sağlık Örgütü, coronavirüs (Kovid-19) hastalığına dair dair doğru bilinen yanlışları detaylarıyla sıraladı. İşte ölümcül virüsle ilgili doğru bilinen yanlışlar...

YANLIŞ: Virüs, sıcak bölgelerde daha az görülüyor.

DOĞRU: Soğuk, sıcak, nemli ya da kurakta yayılabiliyor.

YANLIŞ: Kış ve kar virüsün direncini kırıyor.

DOĞRU: Bu iddianın bir kanıtı yok.

YANLIŞ: Sıcak banyo hastalığı önlüyor.

DOĞRU: Duşun ısısı değil vücut ısısı önemli.

YANLIŞ: Sivrisinekler virüsü yayıyor.

DOĞRU: Hayır. Yakın temasla bulaşıyor.

YANLIŞ: El kurutucuları virüsü öldürüyor.

DOĞRU: Virüsü kırmanın tek yolu su ve sabun.

YANLIŞ: Sirke ve diğer bitkisel yağlar vücudu koruyor.

DOĞRU: Hiçbir şekilde korunmada etkili değil.

YANLIŞ: Zatürre aşısı salgından koruyor.

DOĞRU: Kesinlikle hayır. Kendi aşısının bulunması şart.

YANLIŞ: Tuzlu su burun ve boğazı temizliyor.

DOĞRU: Bu sadece soğuk algınlığında işe yarıyor.

YANLIŞ: Sarımsak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

DOĞRU: Evet mikropları öldürüyor. Ama Corona için etkisi yok.

YANLIŞ: Covid sadece 65 yaş üstünü vuruyor.

DOĞRU: Salgın yaş sınırı tanımıyor. Herkes hastalanabilir.

YANLIŞ: Çin'den kargo sipariş vermeyin.

DOĞRU: Uzun yol kat eden ürünlerin üzerinde virüs kalmaz.