Dünya Sağlık Örgütü, coronavirüs (Kovid-19) hastalığına dair dair doğru bilinen yanlışları detaylarıyla sıraladı. İşte ölümcül virüsle ilgili doğru bilinen yanlışlar...
YANLIŞ: Virüs, sıcak bölgelerde daha az görülüyor.
DOĞRU: Soğuk, sıcak, nemli ya da kurakta yayılabiliyor.
YANLIŞ: Kış ve kar virüsün direncini kırıyor.
DOĞRU: Bu iddianın bir kanıtı yok.
YANLIŞ: Sıcak banyo hastalığı önlüyor.
DOĞRU: Duşun ısısı değil vücut ısısı önemli.
YANLIŞ: Sivrisinekler virüsü yayıyor.
DOĞRU: Hayır. Yakın temasla bulaşıyor.
YANLIŞ: El kurutucuları virüsü öldürüyor.
DOĞRU: Virüsü kırmanın tek yolu su ve sabun.
YANLIŞ: Sirke ve diğer bitkisel yağlar vücudu koruyor.
DOĞRU: Hiçbir şekilde korunmada etkili değil.
YANLIŞ: Zatürre aşısı salgından koruyor.
DOĞRU: Kesinlikle hayır. Kendi aşısının bulunması şart.
YANLIŞ: Tuzlu su burun ve boğazı temizliyor.
DOĞRU: Bu sadece soğuk algınlığında işe yarıyor.
YANLIŞ: Sarımsak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
DOĞRU: Evet mikropları öldürüyor. Ama Corona için etkisi yok.
YANLIŞ: Covid sadece 65 yaş üstünü vuruyor.
DOĞRU: Salgın yaş sınırı tanımıyor. Herkes hastalanabilir.
YANLIŞ: Çin'den kargo sipariş vermeyin.
DOĞRU: Uzun yol kat eden ürünlerin üzerinde virüs kalmaz.
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