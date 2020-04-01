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Borlu dezenfektan haftaya raflarda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in geçtiğimiz günlerde tanıttığı borlu el dezenfektan, Başkan Erdoğan'dan tam not aldı. Dezenfektanın haftaya raflarda olması planlanıyor.

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Borlu dezenfektan haftaya raflarda
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in geçtiğimiz günlerde tanıttığı borlu el dezenfektan, Başkan Erdoğan'dan tam not aldı. Dezenfektanın haftaya raflarda olması planlanıyor.

Barış ŞİMŞEK

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