Borlu dezenfektan haftaya raflarda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in geçtiğimiz günlerde tanıttığı borlu el dezenfektan, Başkan Erdoğan'dan tam not aldı. Dezenfektanın haftaya raflarda olması planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in geçtiğimiz günlerde tanıttığı borlu el dezenfektan, Başkan Erdoğan'dan tam not aldı. Dezenfektanın haftaya raflarda olması planlanıyor. Barış ŞİMŞEK
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