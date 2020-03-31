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Son dakika: Kırklareli Valisi 'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı

Son dakika haberine göre, Kırklareli Valisi 'in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bilgin'in yerine vekil olarak Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı'nın görevlendirildiği bildirilen açıklamada, "Valimiz Sayın Osman Bilgin, kendisini 14 gün süreyle Vali Konağı'nda izole altına almıştır ve izole süresince Vali Konağı'ndan fiili olarak Valilik görevini yürütecektir." ifadesi kullanıldı.

  • Güncel
  • 31.03.2020 18:40
  •  - 
  • Son Güncelleme: 31.03.2020 18:40
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Vali Bilgin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kırklareli Valisi 'in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vali Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi.

Bilgin'in yerine vekil olarak Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı'nın görevlendirildiği bildirilen açıklamada, "Valimiz Sayın Osman Bilgin, kendisini 14 gün süreyle Vali Konağı'nda izole altına almıştır ve izole süresince Vali Konağı'ndan fiili olarak Valilik görevini yürütecektir." ifadesi kullanıldı.



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