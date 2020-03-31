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Sabah gazetesi yazarı : "Nerde bu devlet" mi demiştiniz?

İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip daha ’ye gelmeden hükümet bir dizi önlemler almış, alınan önlemler sayesinde virüsün ülkeye girişini geciktirmişti. Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesini ve hükümeti eleştirenleri köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , diğer ülkelerin vatandaşlarına çıkardığı zorlukları örnek göstererek hükümetin bu ölümcül virüsten kurtulmak için yaptıklarını bir bir saydı. Kaplan, “Oysa ki devlet, bazılarının 'israf' diyerek karşı çıktığı dönemde, kulak asmayarak projesini hayata geçirerek ülkeye onbinlerce yataklı tesisleri kazandırıp, yoğun bakım yatağı sayısı yine Avrupa ülkelerinin üzerine çıkarmıştı” diye yazdı.

  • Güncel
  • 31.03.2020 12:01
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 12:08
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Nerde bu devlet mi demiştiniz?

İşte Hilal Kaplan'ın köşe yazısının bir bölümü:
Kulaklarımızda çınlayan, "Eski Türkiye'ye ait" bir feryâttır. 17 Ağustos depreminde devlet ancak günler sonra felaket bölgelerine ulaşabildiğinde veya 2001 krizinde bankaların içi ile birlikte milletin de cebi boşaltıldığında dilimize pelesenk olmuştur. Dünya sağlık ve ekonomi alanında küresel bir krizden geçerken, bazıları da bu seslenişin ülkemizde hâlâ karşılığı olduğuna bizi inandırmaya çalışıyor.

Oysa ki devlet, bazılarının "abartı" diyerek karşı çıktığı dönemde, daha hiç vaka yokken havalimanlarına termal kamera yerleştirerek, sadece 47 vaka varken okulları tatil ederek Avrupa ülkelerinden ve Amerika'dan önce tedbirler almaya başlamıştı.

Oysa ki devlet, bazılarının 'israf' diyerek karşı çıktığı dönemde, kulak asmayarak projesini hayata geçirerek ülkeye onbinlerce yataklı tesisleri kazandırıp, yoğun bakım yatağı sayısı yine Avrupa ülkelerinin üzerine çıkarmıştı.
Oysa ki devlet, sicillerinde SGK'yı batırma lekesini taşıyan bazılarına rağmen çoğu Avrupa ülkesinden ve Amerika'dan oldukça kapsayıcı bir sağlık sigortası sistemiyle bütün vatandaşlarını korumaya almıştı.

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