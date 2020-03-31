Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, 11 Mart tarihinde ülkemize de sıçradı. Bugüne kadar 131 vatandaşımızı hayattan kopardı. Tüm Türkiye uyarılara kulak verirken, İstanbul'da yaşayan bir grup kendini bilmez genç yasakları hiçe saydı.

11 kişilik ekip, Büyükçekmece'de bir villa kiralayıp, sabaha kadar Corona partisi yaptı. Gençler, partide çektikleri videoları da sosyal medya hesaplarından yayınladı. Söz konusu görüntüler üzerine yetkililer düğmeye bastı. Polis ekipleri, partiye katılan 11 kişiyi önceki gün gözaltına aldı. Bu kişilerden 7'si dün serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen dört kişi ise 2 ay ev hapsi cezası aldı. Ayrıca savcı talimatıyla partiye katılanlara "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve kişilerin huzur sükununu bozma" suçlarından işlem yapıldı.

'TAHMİNEN 80 KİŞİ VARDI'

Partiyi organize eden Mustafa S. emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu anlattı: "Ortam eğlenceli olsun diye herkese konum atmaya başladım. Millet gelmeye başlayınca da bol sayıda alkol almaya başladım. Müzikle beraber herkes dans etti. Coronavirüs'ün yoğun olduğu şu günlerde alkol etkisiyle yaptığım bu eğlence nedeniyle çok pişmanım..." Partiye katılan Elif K. ise "Villanın içinde tahminen 80 kişi vardı" ifadesini kullandı...



PARTİCİLERE EV HAPSİ

İstanbul'da, kendini bilmez bir grup genç yasaklara kulak asmadı. Bir villada buluşup, Corona Partisi yaptı. Dört zanlı, iki aylık ev hapsi cezası aldı...



O EVE MÜHÜR VURULDU

Zabıta ekipleri, partinin düzenlendiği villayı mühürlerken, geceye katılan şahısların tespitine yönelik çalışmalar da sürüyor...