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'ndan liglerin başlangıç tarihi için net açıklama: Son karar ’nun

Gençlik ve . , A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. “Liglerin başlangıcıyla ilgili son kararı verecek” diyen , play-off sisteminin gündemde olmadığını ifade etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalara imza attı… Liglerde şampiyonların belirlenmesi için ortaya atılan play-off iddialarının gündemde olmadığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, sezonun yeniden ne zaman başlayacağı sorularının muhatabı olarak da Bilim Kurulu'nu gösterdi.

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