Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalara imza attı… Liglerde şampiyonların belirlenmesi için ortaya atılan play-off iddialarının gündemde olmadığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, sezonun yeniden ne zaman başlayacağı sorularının muhatabı olarak da Bilim Kurulu'nu gösterdi.
Bakan Kasapoğlu'ndan liglerin başlangıç tarihi için net açıklama: Son karar Bilim Kurulu’nun
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. “Liglerin başlangıcıyla ilgili son kararı Bilim Kurulu verecek” diyen Bakan Kasapoğlu, play-off sisteminin gündemde olmadığını ifade etti.
- Güncel
- 31.03.2020
- Gazete
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalara imza attı… Liglerde şampiyonların belirlenmesi için ortaya atılan play-off iddialarının gündemde olmadığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, sezonun yeniden ne zaman başlayacağı sorularının muhatabı olarak da Bilim Kurulu'nu gösterdi.
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