ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalara imza attı… Liglerde şampiyonların belirlenmesi için ortaya atılan play-off iddialarının gündemde olmadığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, sezonun yeniden ne zaman başlayacağı sorularının muhatabı olarak da Bilim Kurulu'nu gösterdi.