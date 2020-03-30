Son dakika haberleri... Bakan Gül "30 Nisan'a kadar duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir. Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak" ifadelerini kullandı.

CEZAEVİ PERSONELİ EVLERİNE GÖNDERİLMEYECEK

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:

Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak. Kamuya ait yerlerden de yararlanılması hususu değerlendirilmektedir. Kurumsal olarak alt yapıyı hazırlamış durumdayız.

Bir diğer gelişme de telefon görüşmesinde, görüntülü görüşme imkanını sağlamak adına çalışmanın başlamasıdır. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle mevzuat altyapısı tamamlanmaktadır.

Böylece sadece görüntülü görüşme değil, mektup, kantin, doktor gibi pek çok işlem daha çabuk görülecektir.

Bir diğer konu da her gün yüz binlerce insanın giriş çıkış yaptığı adliyelerde ve icra dairelerindeki insan sirkülasyonunu durdurmaktır. Yasa çıkar çıkmaz HSK bir çalışma yaptı. Tutuklu ve acil işler, yürütmenin durdurulması ve acele işler haricinde tüm duruşmalar ertelenecek.

DURUŞMALAR ERTELENDİ

30 Nisan'a kadar duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir.

Avukat arkadaşlarımıza 6 Nisan itibariyle CMK alacaklarına yönelik tüm ödemeler başsavcılıklara ulaştırılacaktır.

KORONAVİRÜS FIRSATÇILARINA SORUŞTURMA

Tüm yargı çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Salgın hastalık tehlikesinden ortaya çıkan sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır. Corona karşısında cumhuriyet başsavcılıkları toplumun sağlığını sağlamak için 459 kişi hakkında soruşturma başlatmıştır.

Yine sosyal medyada manüpülatif haberlerle ilgili olarak 385 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide eden 8 kişi, karantinaya aykırı olarak 11 kişi, stokçuluk kaçak maske satmak gibi suçlar karşısında 55 kişi hakkında soruşturma işi yapılmıştır.