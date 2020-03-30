Sık sık televizyondan insanlara salgın konusunda bilgi veren Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Coronavirüs'e yakalandı. Akkoyunlu, "Meslek olarak bulaşma riski yüksek olan guruptayız. Sizden iki ricam var; 1. Salgın bitene kadar 48 saat hiç çıkma. 2. Bana ve benim gibi şifa bekleyenlere dua" diye konuştu.