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Prof. Dr. , Coronavirüs'e yakalandı

Sık sık televizyondan insanlara salgın konusunda bilgi veren Prof. Dr. , Coronavirüs'e yakalandı. Akkoyunlu, "Meslek olarak bulaşma riski yüksek olan guruptayız. Sizden iki ricam var; 1. Salgın bitene kadar 48 saat hiç çıkma. 2. Bana ve benim gibi şifa bekleyenlere dua" diye konuştu.

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Geçmiş olsun hocam!
Sık sık televizyondan insanlara salgın konusunda bilgi veren Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Coronavirüs'e yakalandı. Akkoyunlu, "Meslek olarak bulaşma riski yüksek olan guruptayız. Sizden iki ricam var; 1. Salgın bitene kadar 48 saat hiç çıkma. 2. Bana ve benim gibi şifa bekleyenlere dua" diye konuştu.

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