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Emine Erdoğan’dan hayati çağrı

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Coronavirüs tehdidine karşı izolasyon çağrısı yaptı: Büyüklerimizi koruyup kollama sırası şimdi bizde.

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Emine Erdoğan’dan hayati çağrı
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Coronavirüs tehdidine karşı izolasyon çağrısı yaptı: "Bu salgınla mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor. Bu salgının yavaşlatılması için sosyal izolasyon kurallarına uymak, çok mecbur olmadıkça evden çıkmamak ve çıkınca da sosyal mesafeyi korumak hayati önem taşıyor. Hayatları boyunca bizi koruyup kollayan, bizim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan büyüklerimizi koruyup kollama sırası şimdi bizde! Evde kalmaları gereken bu süreçte onlara sevgi ve merhametle yaklaşıp, bu zor süreci evlerinde daha güvenli atlatmalarını sağlayabiliriz."


Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 'evde kalın' çağrısı yaptı. "Büyüklerimizi koruyup kollama sırası şimdi bizde" ifadesini kullandı

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