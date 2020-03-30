Emine Erdoğan’dan hayati çağrı

Sevgili Gençler,

Dünya belki de son 100 yılın en büyük salgınıyla yüzleşirken, bu salgınla mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor. pic.twitter.com/zGKaEL4cDT — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 29, 2020

Erdoğan'ın eşidün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Coronavirüs tehdidine karşı izolasyon çağrısı yaptı: "Bu salgınla mücadeledeBu salgının yavaşlatılması için sosyal izolasyon kurallarına uymak, çok mecbur olmadıkça evden çıkmamak ve çıkınca da sosyal mesafeyi korumak hayati önem taşıyor. Hayatları boyunca bizi koruyup kollayan, bizim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayanEvde kalmaları gereken bu süreçte onlara sevgi ve merhametle yaklaşıp, bu zor süreci evlerinde daha güvenli atlatmalarını sağlayabiliriz."Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 'evde kalın' çağrısı yaptı.ifadesini kullandı