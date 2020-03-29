Bugünkü
Takvim

Son dakika: 'den 4 ile ve çığ uyarısı | 29 Mart 2020

Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında, , , ve 'de yaşayan vatandaşları gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesine karşı uyardı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Yağışların; Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani , su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

  • Güncel
  • 29.03.2020 09:01
  •  - 
  • Son Güncelleme: 29.03.2020 09:05
ABONE OL
Meteoroloji'den 4 ile kuvvetli yağış ve çığ uyarısı

14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde yağış ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde haın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Yağışların Hakkâri ve çevrelerinde yer yer şeklinde olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar bölge genelinde doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi, yağış anında ise zaman zaman hamleli rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıkları ise; Van 10, 8, Bitlis 5 ve Hakkâri' de 4 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Yağışların; Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani , su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Meteoroloji'den 4 ile kuvvetli yağış ve çığ uyarısı | 29 Mart 2020 hava durumu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri