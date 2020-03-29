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Başkan Erdoğan liderliğindeki ilk dijital kabine yarın yapılacak

Başkan liderliğindeki ilk dijital kabine, yarın yapılacak. Toplantıda, COVİD-19’a karşı alınan önlemler değerlendirilecek. yrıca virüsün ekonomiye olan etkisi, vatandaşlar için destek ve teşvikler de masaya yatırılacak.

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Dijital kabine
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin, Coronavirüs tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle yapılması kararlaştırıldı. İstanbul Tarabya Köşkü'nde çalışmalarını sürdüren Başkan Erdoğan başkanlığındaki ilk telekonferans kabine toplantısının yarın yapılacağı açıklandı.



Toplantının gündeminde, Coronavirüs ile mücadele olacak. Virüs salgınıyla ilgili yürütülen çalışmalar, mevcut durum ve önümüzdeki süreçte alınması gereken tedbirler değerlendirilecek. Ayrıca virüsün ekonomiye olan etkisi, vatandaşlar için destek ve teşvikler de masaya yatırılacak.



Başkan Erdoğan, dün Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.



HASAN AY

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